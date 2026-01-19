Olympics-Passion and debts | the mixed legacy of the 2006 Turin Games

Venti anni dopo le Olimpiadi invernali di Torino, il loro impatto sulla città è ancora oggetto di analisi. Se da un lato hanno portato cambiamenti e visibilità, dall’altro sono state accompagnate da debiti e sfide economiche. Questo articolo esamina il lascito di quell’evento, considerando sia i benefici sia le difficoltà affrontate dalla città nel tempo, offrendo uno sguardo equilibrato sulla loro eredità.

But the event - remembered in the north-western Italian metropolis for its “Passion lives here” slogan - left a legacy of large debts and unused infrastructure that offers a cautionary tale for Milano Cortina 2026. “The 2006 Games were very positive in terms of Turin’s morale and international visibility, but less so in terms of long-term infrastructure legacy,” said renowned Turinese architect Carlo Ratti. Marco Boglione, founder and chairman of Turin-based Basicnet, which controls apparel and sportswear brands including Kappa and Superga, recalls the 2006 Olympics as a collective civic effort that reawakened his city. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Olympics-Passion and debts: the mixed legacy of the 2006 Turin Games Hogwarts Legacy gratis su Epic Games Store: scarica ora il gioco dell’anno

Hogwarts Legacy è disponibile gratuitamente su Epic Games Store, offrendo ai fan del mondo magico l’opportunità di immergersi nell’avventura senza costi. Questa promozione speciale permette di scaricare il gioco dell’anno e vivere un’esperienza magica, approfittando di un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati. Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store, ecco il link per scaricarlo

Hogwarts Legacy, il popolare gioco ambientato nel mondo magico di Harry Potter, è ora disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store. L’offerta, valida fino al 18 dicembre 2025, permette di scaricare il titolo senza costi e di mantenerlo nella propria libreria per sempre. Ecco il link per riscattarlo e immergersi nell’universo magico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Olympics-passion and debts: the mixed legacy of the 2006 Turin Games - When Turin hosted the Winter Olympics 20 years ago, it transformed the city's image from grey industrial home of the troubled Fiat car- msn.com Ai Mondiali Special Olympics di ginnastica ritmica a Berlino, Bambi Becattini ( Il Filo Conduttore – Camaiore ) ha firmato una prestazione straordinaria: 4 podi mondiali. Un traguardo che racconta impegno, determinazione e passione, costruito allenamento d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.