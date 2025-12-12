Hogwarts Legacy è il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store ecco il link per scaricarlo

Hogwarts Legacy, il popolare gioco ambientato nel mondo magico di Harry Potter, è ora disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store. L’offerta, valida fino al 18 dicembre 2025, permette di scaricare il titolo senza costi e di mantenerlo nella propria libreria per sempre. Ecco il link per riscattarlo e immergersi nell’universo magico.

Questa settimana l’ Epic Games Store ha lanciato una sorpresa straordinaria per tutti i giocatori PC: Hogwarts Legacy è disponibile gratuitamente fino al 18 dicembre 2025, e una volta riscattato resterà permanentemente nella libreria dell’utente. L’offerta coincide con l’inizio dei Saldi Invernali, che includono anche sconti speciali tramite Epic Coupons e un programma Epic Rewards potenziato. Il gioco è un action RPG open world ambientato nell’universo di Harry Potter, ma molto prima degli eventi dei libri e dei film, nel XIX secolo. I giocatori vestono i panni di uno studente del quinto anno di Hogwarts e potranno personalizzare completamente il proprio personaggio, scegliere una delle quattro case e seguire la trama principale, che include la scoperta di una magia antica e la gestione di una ribellione di goblin. Game-experience.it

