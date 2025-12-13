Hogwarts Legacy gratis su Epic Games Store | scarica ora il gioco dell’anno

Hogwarts Legacy è disponibile gratuitamente su Epic Games Store, offrendo ai fan del mondo magico l’opportunità di immergersi nell’avventura senza costi. Questa promozione speciale permette di scaricare il gioco dell’anno e vivere un’esperienza magica, approfittando di un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati.

Hogwarts Legacy gratis è la frase che ogni appassionato del mondo magico stava aspettando di leggere, e finalmente quel momento sembra essere arrivato grazie alle incredibili promozioni di Epic Games Store. Non capita tutti i giorni di vedere un titolo tripla A di questo calibro, capace di vendere milioni di copie in tutto il mondo e di ricevere il plauso della critica, offerto senza alcun costo. Se hai sempre sognato di ricevere la tua lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria, di passeggiare per i corridoi del castello o di sorvolare Hogsmeade a bordo di una scopa, questa è la tua chiamata alle armi (o meglio, alle bacchette). Pantareinews.com

