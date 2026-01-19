Olimpiadi Milano Cortina 2026 Stellantis automotive partner flotta di 3mila veicoli diffida da Ncc | No a esclusiva per andare alle gare

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Stellantis è partner ufficiale, fornendo una flotta di circa 3.000 veicoli. Tuttavia, i noleggiatori hanno diffidato l’azienda, contestando l’accesso esclusivo alle aree ristrette per le gare. La questione riguarda il rispetto delle regole di mobilità e l’equilibrio tra le diverse modalità di trasporto, con attenzione alle esigenze di tutti gli operatori coinvolti nell’evento.

I noleggiatori diffidano Stellantis, e si sono rivolti al prefetto di Milano sull'accesso esclusivo dei veicoli in aree ristrette in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Stellantis è automotive partner delle olimpiadi di Milano Cortina 2026, e ha messo a disposizione una flotta. Gli Ncc al prefetto: "No a esclusiva Stellantis per andare alle gare delle Olimpiadi"

Gli operatori Ncc hanno inviato una lettera al prefetto per chiedere l'apertura delle aree di accesso durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, opponendosi all'esclusiva riservata a Stellantis. La richiesta mira a garantire una maggiore libertà di accesso e a evitare limitazioni ingiustificate per i mezzi di trasporto non appartenenti al gruppo. La questione riguarda la gestione delle aree ristrette in vista dell'importante evento sportivo internazionale.

