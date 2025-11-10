Milano-Cortina 2026 Stellantis partner ufficiale delle Olimpiadi Invernali

Nel Salone d’Onore del Coni è stata presentata la partnership tra i marchi italiani di Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati) e la Fondazione Milano Cortina 2026. L’accordo sancisce l’ingresso ufficiale del gruppo automobilistico come partner dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno in Italia tra poco più di un anno. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e il presidente di Stellantis ed Exor, John Elkann, che ha espresso grande soddisfazione per la collaborazione. Le parole di John Elkann. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

