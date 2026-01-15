Gli Ncc al prefetto | No a esclusiva Stellantis per andare alle gare delle Olimpiadi

Gli operatori Ncc hanno inviato una lettera al prefetto per chiedere l’apertura delle aree di accesso durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, opponendosi all’esclusiva riservata a Stellantis. La richiesta mira a garantire una maggiore libertà di accesso e a evitare limitazioni ingiustificate per i mezzi di trasporto non appartenenti al gruppo. La questione riguarda la gestione delle aree ristrette in vista dell’importante evento sportivo internazionale.

No all'accesso esclusivo a veicoli di Stellantis in aree ristrette in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che stanno per iniziare. L'appello arriva dall'associazione Sistema Trasporti, che riunisce bus turistici e autisti Ncc, ed è rivolto al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, all'indomani dell'annuncio in commissione comunale (da parte di Fondazione Milano Cortina) che per ragioni di sicurezza saranno istituite aree ristrette e riservate, a cui potranno accedere solo veicoli di Stellantis in seguito a un accordo con la fondazione stessa, escludendo sia gli Ncc sia i taxi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

