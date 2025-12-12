Sampierdarena due mesi di modifiche e divieti per i lavori in via Buranello

A Sampierdarena, da lunedì 15 dicembre fino al 17 febbraio 2026, saranno apportate modifiche alla viabilità di via Buranello a causa dei lavori per la realizzazione di un nuovo cavidotto, nell'ambito del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale. Le modifiche saranno in vigore per circa due mesi, con divieti e variazioni temporanee.

Dalle ore 21 di lunedì 15 dicembre e fino al 17 febbraio 2026, per i lavori di realizzazione del nuovo cavidotto, nell'ambito del progetto dei 4 assi di forza del trasporto pubblico locale, cambia la viabilità in via Buranello a Sampierdarena.I lavori saranno realizzati lungo l'attuale corsia di.

