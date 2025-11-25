Il Comune di Perugia conferma lo slittamento nella consegna della nuova scuola di Ponte Pattoli. Lo rende noto l’assessora all’istruzione Francesca Tizi, attraverso una nota in cui fa il punto sull’avanzamento dei lavori. “La complessa situazione ereditata dal cantiere è stata finalmente messa in ordine – spiega l’assessora – e i lavori stanno proseguendo con celerità e attenzione alla qualità delle opere”. Dopo la risoluzione del contratto con l’appaltatore, formalizzata il 30 settembre, e la riacquisizione del cantiere il 18 ottobre, gli uffici comunali hanno potuto verificare le lavorazioni residue, risultate più numerose e complesse del previsto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Comune di Perugia, slitta la consegna della scuola di Ponte Pattoli: conferma dell’assessora Tizi