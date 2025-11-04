Firenze e il verde urbano | quanto può salvare vite la vegetazione in città

FIRENZE – Aumentare gli spazi verdi nelle città non è solo una questione estetica: può davvero salvare vite. A dimostrarlo è il nuovo studio condotto nell’area metropolitana di Firenze, frutto della collaborazione tra Ars Toscana, l’Università di Firenze e la Fondazione per il Futuro delle Città. Per la prima volta, la ricerca ha stimato su scala locale l’impatto del verde urbano sulla salute dei cittadini, quantificando i decessi che potrebbero essere evitati grazie a un incremento della vegetazione. Oggi oltre il 70% degli europei vive in contesti urbani, dove l’ inquinamento, il rumore e il caldo eccessivo influenzano la qualità della vita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

