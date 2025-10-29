Perché questo fungo OGM è l'arma definitiva contro le zanzare | può salvare centinaia di migliaia di vite

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha sviluppato un rivoluzionario fungo transgenico chiamato Metarhizium pingshaense che è in grado attrarre, infettare e uccidere le zanzare con estrema letalità. È innocuo per l'uomo, economico, sostenibile e praticamente impossibile da eludere per gli insetti. I test della trappola innovativa mostrano dati molto promettenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

