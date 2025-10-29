Perché questo fungo OGM è l'arma definitiva contro le zanzare | può salvare centinaia di migliaia di vite
Un team di ricerca internazionale ha sviluppato un rivoluzionario fungo transgenico chiamato Metarhizium pingshaense che è in grado attrarre, infettare e uccidere le zanzare con estrema letalità. È innocuo per l'uomo, economico, sostenibile e praticamente impossibile da eludere per gli insetti. I test della trappola innovativa mostrano dati molto promettenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anteprima della trasmissione di REPORT di domani sera 26 ottobre 2025 su "La sagra del Fungo Porcino a Lariano" Perché il ministro Lollobrigida non perde una sagra? La festa del fungo porcino a Lariano, ai Castelli Romani, è una vera istituzione. Ma da d Vai su Facebook
Sulle tavole degli italiani un fungo “quasi Ogm” che aggira la normativa europea - Arriva dagli Stati Uniti il primo alimento modificato geneticamente che, grazie ad una tecnica di taglia- Si legge su notizie.tiscali.it