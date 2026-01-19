Non solo Ratkov la Lazio cerca un nuovo attaccante Tutti i nomi

La Lazio prosegue la ricerca di un nuovo attaccante, dopo le dichiarazioni di Sarri e le decisioni del club. Oltre a Ratkov, il mercato biancoceleste si concentra su diversi profili, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e garantire maggiore opzioni alla squadra. Questa fase di mercato rappresenta un passo importante per la rosa, mantenendo un approccio pragmatico e mirato alle esigenze tecniche e strategiche della società.

Il serbo non convince del tutto Maurizio Sarri e la società sta cercando un nuovo profilo per il reparto offensivo con caratteristiche diverse rispetto all'ex Salisburgo L’ormai celebre “Ratkov non lo conosco” di Sarri è stata archiviata come una semplice battuta dal ds Fabiani ma fatto sta che la Lazio è alla ricerca di un altro attaccante. Infatti il club capitolino continuo a muoversi in questa sessione di mercato fra entrate e uscite in tutti i reparti. I fari sono particolarmente accessi nel parco offensivo a disposizione del tecnico e le attenzioni sono rivolti su giocatori con caratteristiche molto diverse rispetto al serbo post Castellanos e il nome caldo è quello di Giovane dell’Hellas Verona.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lazio, ufficiale: Petar Ratkov è un nuovo attaccante biancoceleste

Lazio comunica ufficialmente l’ingaggio di Petar Ratkov come nuovo attaccante. Dopo le anticipazioni di Maurizio Sarri, che aveva evidenziato il potenziale del giocatore, l’accordo è stato formalizzato. Ratkov si unisce alla rosa biancoceleste con l’obiettivo di contribuire alle dinamiche della squadra nella seconda metà della stagione. La società si aspetta che il suo inserimento possa portare nuove soluzioni offensive nel reparto avanzato.

Petar Ratkov alla Lazio: chi è il nuovo attaccante di Maurizio Sarri

Petar Ratkov è il nuovo attaccante della Lazio, arrivato in questa stagione come primo acquisto. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, il club biancoceleste ha ufficializzato l’accordo con il giocatore, che andrà a rafforzare il reparto offensivo sotto la guida di Maurizio Sarri. Ecco cosa c’è da sapere sul profilo e sulla carriera di Ratkov, il nuovo elemento della rosa laziale.

Fabiani: «Sarri fingeva di non conoscere Ratkov, una burla tutta toscana, è il suo modo di motivare il giocatore» - Fabiani annuncia denuncia su trattativa Taylor, difende Lazio e Sarri: chiarimenti su Ratkov e strategie per tutelare il club. ilnapolista.it