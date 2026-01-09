Lazio ufficiale | Petar Ratkov è un nuovo attaccante biancoceleste
Lazio comunica ufficialmente l’ingaggio di Petar Ratkov come nuovo attaccante. Dopo le anticipazioni di Maurizio Sarri, che aveva evidenziato il potenziale del giocatore, l’accordo è stato formalizzato. Ratkov si unisce alla rosa biancoceleste con l’obiettivo di contribuire alle dinamiche della squadra nella seconda metà della stagione. La società si aspetta che il suo inserimento possa portare nuove soluzioni offensive nel reparto avanzato.
Roma 9 gennaio 2026 - Già nella serata di mercoledì ne aveva parlato di Maurizio Sarri come di un giocaotre da scoprire, ora il suo arrivo in biancoceleste è ufficiale. Nella giornata di ieri il club capitolino ha comunicato come Petar Ratkov è diventato un nuovo calciatore della Lazio. L'attaccante serbo classe 2003 è reduce da una prima parte di stagione al Red Bull Salisburgo, dove a sorpresa è stato uno dei protagonisti della cavalcata al primo posto della squadra biancorossa. Ecco l'annuncio del club capitolino circa il primo acquisto di questa sessione invernale. "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
