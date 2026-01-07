Petar Ratkov alla Lazio | chi è il nuovo attaccante di Maurizio Sarri
Petar Ratkov è il nuovo attaccante della Lazio, arrivato in questa stagione come primo acquisto. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham, il club biancoceleste ha ufficializzato l’accordo con il giocatore, che andrà a rafforzare il reparto offensivo sotto la guida di Maurizio Sarri. Ecco cosa c’è da sapere sul profilo e sulla carriera di Ratkov, il nuovo elemento della rosa laziale.
Si chiama Petar Ratkov il primo acquisto della stagione della Lazio. Dopo aver ufficializzato la cessione di Castellanos al West Ham, Lotito ha chiuso per quello che sarà il nuovo centravanti di Maurizio Sarri.
Mi auguro con tutto il cuore che costui non arrivi mai alla #Lazio. Ma stiamo scherzando Ma siamo su "Scherzi a Parte" Investite 13 mln per costui Petar #Ratkov, per chi non lo sapesse, ha medie goal ridicole anche nel campionato austriaco. Segna di medi - facebook.com facebook
Ecco i numeri realizzati in carriera dal nuovo attaccante della Lazio Petar Ratkov, dai suoi inizi al Backa Topola alla consacrazione a Salisburgo, dove è attualmente il capocannoniere e lo scorso anno ha segnato il goal più veloce della storia del campionato x.com
