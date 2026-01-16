Starbucks accelera nel fashion con The House of Coffee

Starbucks amplia la propria presenza nel settore fashion attraverso il progetto The House of Coffee. Durante l’assemblea annuale degli azionisti di marzo, l’amministratore delegato Brian Niccola ha presentato il piano strategico Back to Starbucks, volto a rafforzare e innovare il brand, ritornando alle origini e valorizzando l’esperienza delle caffetterie. Questa iniziativa mira a consolidare la posizione dell’azienda nel mercato globale, integrando nuove opportunità di business.

Lo scorso marzo, in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, Brian Niccola, Ceo di Starbucks, ha annunciato il piano strategico, Back to Starbucks, con l'obiettivo di far crescere il business delle caffetterie, riportandole all'hype del debutto. Rientrano in questo piano diverse iniziative, dalla partnership con lo stilista Zac Posen lo scorso settembre durante la New York Fashion Week al merchandising realizzato insieme a nomi come Hello Kitty, Farm Rio in Sud America, alice + olivia, Vera Wang, Diane Von Furstenberg e Stonebrick in Asia, giusto per citarne alcune. Con la nomina di Neiv Toledano a capo del Fashion and Beauty for the Brand Activation team, è chiaro che Starbucks abbia in mente di potenziare ulteriormente le contaminazioni con il mondo dello stile.

