Lutto nel calcio: è scomparso Jean?Louis Gasset, ex allenatore di Marsiglia e Montpellier, aveva 72 anni Un profondo senso di tristezza attraversa il calcio francese in questo 26 dicembre. A 72 anni si è spento Jean?Louis Gasset, figura carismatica e punto di riferimento per intere generazioni di appassionati. Allenatore preparato e uomo di grande umanità, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio: si è spento Gasset. Ex tecnico di Marsiglia e Montpellier. Aveva 72 anni

Leggi anche: Morto Gasset: il calcio piange la scomparsa dell’allenatore francese ex Marsiglia e Montpellier. Aveva 72 anni

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calcio in lutto è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni; Calcio è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta; Il mondo del calcio è in lutto | il difensore della Nazionale muore dopo un incidente sulla neve; Lutto in casa Atalanta | è scomparso il papà di Mario Pašali?.

Calcio in lutto: addio in queste ore a un eroe della Coppa dei Campioni - Un lutto improvviso scuote il mondo del calcio: addio in queste ore a uno dei volti più amati della Coppa Campioni ... diregiovani.it