Abbiamo fumato marijuana e bevuto qualche birra prima del parto la testimonianza di un’amica di Chiara Petrolini

“Il 6 agosto (poche ore prima del secondo parto) abbiamo passato la sera insieme a casa mia, abbiamo fumato marijuana e bevuto qualche birra e un po’ di grappa”. Irrompe una testimonianza importante nel processo per il duplice infanticidio dei due neonati sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo in cui è imputata Chiara Petrolini. Un’amica della ragazza, Chiara Facchin, è stata ascoltata in Corte d’assise a Parma, ha ricostruito gli eventi che hanno preceduto il secondo parto della giovane. “Lei aveva appena finita l’ultimo giorno di centro estivo, era orario aperitivo, quindi abbiamo bevuto e mangiato qualcosa insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo fumato marijuana e bevuto qualche birra prima del parto”, la testimonianza di un’amica di Chiara Petrolini

