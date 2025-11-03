Chiara Petrolini le amiche in aula | Alcol e droga con lei la sera prima del parto

Sarà ascoltato anche il ragazzo che andò a New York con la ragazza accusata di aver sepolto in giardino i suoi figli. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Chiara Petrolini, le amiche in aula: "Alcol e droga con lei la sera prima del parto"

Un nuovo e drammatico caso, dai contorni simili a quello di Chiara Petrolini è avvenuto a Reggio Calabria. Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due neonati appena venuti al mondo

Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo" #chiarapetrolini #neonatisepolti

«Nemmeno da nuda si notava fosse incinta». Chiara Petrolini fissa l'ex in aula e crolla quando vede la foto di uno dei 2 neonati uccisi - Chiara – presente in Aula – ha guardato per tutta la deposizione il ragazzo con cui è stata fidanzata: il loro, ha ricostruito l'ex, era un rapporto simile a quello che possono avere due ragazzi ... Secondo corriereadriatico.it

Chiara Petrolini: via oggi al processo/ La 22enne chiede di lasciare l’aula: cos’è successo - Si apre oggi il processo a carico di Chiara Petrolini: la 22enne accusata di duplice infanticidio ha chiesto di lasciare l'aula Si apre nella giornata di oggi il processo a carico di Chiara Petrolini, ... Segnala ilsussidiario.net

I genitori di Chiara Petrolini: “Non ci siamo mai accorti della gravidanza” - Quel 7 agosto 2024, Chiara Petrolini aveva tentato di seppellire il piccolo partorito nella camera da letto della taverna della sua abitazione a Traversetolo, nel Parmense. Secondo blitzquotidiano.it