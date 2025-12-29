Palazzoli Inca Cgil | Aiutare i lavoratori a riconoscere le malattie professionali

Palazzoli di Inca Cgil sottolinea l'importanza di supportare i lavoratori nel riconoscimento delle malattie professionali. I dati Inail di ottobre 2025 mostrano un aumento delle malattie correlate al lavoro, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e tutela. Un’azione mirata può contribuire a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, prevenendo rischi e favorendo un ambiente lavorativo più sicuro per tutti.

Roma, 29 dic. (AdnkronosLabitalia) - "I dati Inail sugli infortuni ad ottobre 2025 evidenziano una situazione assolutamente preoccupante, con un incremento anche dei casi mortali e con un aumento a doppia cifra delle malattie professionali. E proprio su quest'ultimo aspetto l'Inca, il patronato della Cgil, cerca di aiutare i lavoratori a prendere coscienza dei danni subiti sul posto di lavoro". Lo dice, in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Sara Palazzoli, del Collegio di presidenza Inca Cgil con delega 'danni alla persona'. "I lavoratori - spiega - non hanno coscienza che i danni subiti alla propria salute possano avere una derivazione lavorativa e, quindi, i decessi che ne derivano non vengono conteggiati nell'elenco degli infortuni sul lavoro.

