Il metodo scientifico come strumento a disposizione del giornalismo

“Quello che vedete alle mie spalle sono io, nel 2005, quando sono sbarcato a Lampedusa dopo essermi infiltrato insieme a migranti in viaggio dall'Africa all'Italia”. Inizia così la lezione di Fabrizio Gatti agli studenti del liceo Piero della Francesca ai quali ha raccontato della sua esperienza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

