Napoli il periodo nero è alle spalle? Lobotka Lukaku e Meret sulla via del rientro Poi toccherà ad Anguissa e Gilmour

Il Napoli sembra aver superato il difficile periodo di infortuni che ha caratterizzato la prima metà della stagione. Con Lobotka, Lukaku e Meret in fase di recupero e prossimi al rientro, la squadra si prepara a rinforzarsi ulteriormente con Anguissa e Gilmour, puntando a risollevarsi e riprendere il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Nonostante una prima parte di stagione segnata da continui problemi fisici, il Napoli inizia finalmente a intravedere la luce. Gli azzurri, tormentati da una lunga serie di infortuni che hanno condizionato il percorso in campionato e in Europa, possono ora sorridere grazie ai primi rientri eccellenti. La notizia più confortante riguarda Stanislav Lobotka, perno insostituibile.

