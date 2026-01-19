Neonati sepolti a Parma Petrolini in aula per nuova udienza Il cugino | Aveva lacrime agli occhi a notizia ritrovamento

A Vignale di Traversetolo, nel Parmense, si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e sepolto i due neonati trovati in una località vicina. Il cugino ha riferito che la giovane mostrava emozioni intense alla notizia del ritrovamento. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attendono ulteriori sviluppi durante l'udienza.

Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito i corpi dei due figli neonati, a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, è in aula per la nuova udienza del processo a suo carico. Oggi saranno ascoltati consulenti e testimoni. Cugino Petrolini: “A notizia ritrovamento aveva le lacrime agli occhi”. “C’è stata una conversazione in cui ci ha comunicato la notizia (del ritrovamento del neonato sepolto ndr), l’unico frangente in cui ci sono state fornite le prime informazioni. Ho notato, non appena ho visto Chiara, che c’era qualcosa che non andava. Però ho visto che aveva le lacrime agli occhi e ho cercato di confortarla in quel momento, non mi misi a fare domande, non era la condizione, lei aveva necessità di essere confortata e di parlare di cose più leggere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Neonati sepolti, Chiara Petrolini è in aula: nuova udienza a Parma

Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo. La 22enne è presente in aula, mentre si prosegue con le discussioni e l’esame dei testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica, ponendo l’accento sulle delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità penale.

