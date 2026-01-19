Neonati sepolti a Parma ginecologa di Chiara | Genitali come non avesse partorito feto forse già morto

Un caso di grande rilievo a Parma riguarda il ritrovamento di neonati sepolti nel giardino di una abitazione. La ginecologa coinvolta nel procedimento giudiziario ha espresso dubbi sulla nascita e sulla vita dei bambini, sottolineando l’impossibilità di affermare con certezza che uno dei neonati fosse nato morto. La vicenda apre un dibattito su aspetti clinici e legali legati alla nascita e alla morte dei neonati in contesti familiari.

Per la ginecologa che visitò la 23enne a processo per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Traversetolo, “assolutamente non possiamo dire che questo bimbo 'sicuramente non è nato morto'".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: I neonati sepolti a Parma. Un bambino dopo essere stato partorito da Chiara Petrolini ha respirato e forse ha anche pianto Neonati sepolti, Chiara Petrolini è in aula: nuova udienza a Parma

Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo. La 22enne è presente in aula, mentre si prosegue con le discussioni e l’esame dei testimoni. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica, ponendo l’accento sulle delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità penale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Neonati sepolti a Parma, ginecologa di Chiara: “Genitali come non avesse partorito, feto forse già morto” - Per la ginecologa che visitò la 23enne a processo per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Traversetolo, “assolutamente ... fanpage.it

Neonati sepolti a Vignale: Chiara Petrolini resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico x.com

Un gruppo di ricercatori spagnoli ha studiato le cause di morte dei neonati nella Spagna dell’Età del Ferro. Analizzando i denti di alcuni neonati, hanno scoperto che si trattava di morti naturali, collegate soprattutto a parti prematuri o complicazioni durante il pa facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.