I neonati sepolti a Parma Un bambino dopo essere stato partorito da Chiara Petrolini ha respirato e forse ha anche pianto

Il bambino morto il 7 agosto 2024, dopo essere stato partorito da Chiara Petrolini, ha sicuramente respirato ed è possibile che abbia pianto. «Il primo vagito del neonato spesso corrisponde al primo atto respiratorio», ha spiegato il medico legale Valentina Bugelli, testimoniando al processo, anche se a volte può succedere che un neonato faccia il primo atto respiratorio senza piangere.

