NdC | Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle | è strada maestra in tutta la Campania

Il Movimento Cinque Stelle propone l’istituzione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali in Campania, per favorire un confronto unitario nel fronte progressista. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un dialogo più aperto e collaborativo tra le forze politiche locali, con l’obiettivo di rafforzare l’azione comune e promuovere un percorso condiviso per il futuro della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campane, del fronte progressista. Non più tardi di mercoledì scorso avevamo chiesto l’avvio, senza indugi, di un confronto politico-programnatico, negli stessi termini. Ai Cinque Stelle diciamo che condividiamo questa impostazione, più volte indicata come strada maestra dal nostro leader Clemente Mastella, e siamo disponibili al confronto”, lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - NdC: “Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle: è strada maestra in tutta la Campania” Leggi anche: Provinciali, Sorrentino (NdC): “Campo largo maggioritario nel Sannio, noi da soli già autosufficienti” Leggi anche: Regionali Campania, Cirielli commenta la chiusura della campagna di Fico: «Campo largo? Mi sembrava più un campo stretto» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Campo da baseball, il Comune individua soluzioni condivise con le associazioni di atletica Si è svolto a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per affrontare le criticità legate alla chiusura del camp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.