Nel basket ha vinto la Superlega | il Real Madrid sta per firmare con Nba Europe sarà scissione?

Il basket europeo si trova in una fase di grande cambiamento, con il Real Madrid al centro di questa evoluzione. Dopo aver vinto la Superlega, la squadra spagnola è vicina a un accordo con Nba Europe, alimentando discussioni su una possibile scissione. Questa mossa potrebbe segnare una svolta significativa nel panorama del basket continentale, ponendo il Real Madrid in una posizione di rilievo e aprendo nuove prospettive per il futuro del settore.

In questo momento il basket europeo è in equilibrio su due burroni: al centro c’è il Real Madrid. E la notizia è che sta per vincere l’Nba. Ricapitoliamo il contesto: appoggiata dalla Fiba, la federazione mondiale di basket, a ottobre 2027 sbarcherà in Europa l’Nba, il ricchissimo campionato americano, con una sua costola ex novo. Una competizione a 16 squadre (12 franchigie permanenti, tra cui probabilmente due italiane ). Invadendo il campo della competizione leader in Europa in questo momento: l’Eurolega. Ovviamente la domanda è: quali delle big che in questo momento giocano in Eurolega faranno il salto? Ecco, secondo un’indiscrezione di As, sta per “cadere” il Real Madrid, una delle più forti in assoluto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

