Spid l’Ad di Poste rassicura | Stiamo valutando per ora rimarrà gratuito Ma il mercato si sta muovendo in direzione diversa

Sembrava che anche Poste ID, il servizio di Spid offerto da Poste Italiane, dovesse diventare a pagamento sulla scia di altri fornitori tra cui Aruba e Infocert. Ora arriva la smentita direttamente da Matteo Del Fante, amministratore delegato della società partecipata dallo Stato tramite il ministero dell’Economia e Cassa depositi e prestiti. «Al momento Spid resta gratuito per i cittadini anche se il mercato si sta muovendo in direzione diversa», ha detto Del Fante come citato dal sito specializzato Corcom. «Stiamo facendo le nostre valutazioni, ma per ora il servizio rimane gratuito con Poste ». 🔗 Leggi su Open.online