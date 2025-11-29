Pozzuoli | Blitz antidroga Carabinieri arrestano due uomini e una donna

Pozzuoli, blitz antidroga in un appartamento: arrestati tre adulti, sequestrate dosi di stupefacenti. Perquisizioni anti droga a Pozzuoli per i carabinieri della locale compagnia. Durante la notte i militari della sezione operativa hanno effettuato un blitz in un appartamento di via Strada della Colmata. In casa il 42enne V. S. il 57enne O. O. e la figlia incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 30. La perquisizione – avvenuta dopo un mirato servizio di pedinamento – ha permesso di rinvenire diverse dosi tra cocaina, hashish e marijuana pronte alla vendita per un peso complessivo di 40 grammi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

