Case da brivido? Ecco quanto costa vivere accanto ai cimiteri più belli d’Italia

Roma – Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea da brivido, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. In occasione di Halloween, Immobiliare.it Insights – la proptech company del gruppo Immobiliare.it, specializzata in analisi di mercato e data intelligence – ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani, scoprendo che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso. A Milano i prezzi più “spaventosi”: 7.100 euromq. MILANO 02 11 2014 - CIMITERO MONUMENTALE FAMEDIO - ISCRITTI NUOVI NOMI PER LE CIVICHE BENEMERENZE - FOTO MARMORINO-NEWPRESS I prezzi più alti in assoluto si registrano a Milano, che spesso detiene il primato di città più cara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Case “da brivido”? Ecco quanto costa vivere accanto ai cimiteri più belli d’Italia

