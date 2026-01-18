Il Napoli ha concluso la partita contro il Sassuolo con una vittoria, ma ha dovuto fare i conti con due nuovi infortuni: Politano e Rrahmani. Gli esami medici hanno confermato l’assenza dei giocatori, sollevando dubbi sulla loro disponibilità per la prossima sfida contro la Juventus. La squadra dovrà ora valutare le alternative per mantenere il livello di rendimento in un momento cruciale della stagione.

Il Napoli ha battuto il Sassuolo, non senza difficoltà. Nella sfida contro i neroverdi, però, Antonio Conto ha perso altri due giocatori per infortunio. Politano e Rrahmani sono stati costretti a chiedere il cambio nella prima metà deo secondo tempo a causa di un problema al flessore. Entrambi salteranno la sfida di Champions League contro il Copenaghen, ma rischiano di non esserci anche contro la Juventus. Napoli, gli infortuni non danno pace: Politano e Rrahmani vanno ko. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, i primi esami strumentali a cui si sono sottoposti Politano e Rrahmani hanno evidenziato un problema muscolare al flessore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Politano e Rrahmani out, saltano la Juve? Arriva l’esito degli esami

Leggi anche: Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero

Leggi anche: Roma, arriva l'esito degli esami d Dybala: si fermerà per almeno 3 settimane

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ULTIM'ORA NAPOLI #Politano e #Rrahmani out contro il #Copenaghen in #ChampionsLeague: per entrambi problema al flessore, lunedì gli esami #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

La disperazione di Conte dopo l'ennesimo infortunio Elmas Rrahmani Politano - facebook.com facebook