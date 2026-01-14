Arezzo | venerdì si inaugura nuovo Spazio Enel

Venerdì 16 gennaio alle 11:00, ad Arezzo, si terrà l’inaugurazione del nuovo Spazio Enel in via Campo di Marte, 5. La struttura offre servizi per clienti e cittadini, garantendo un punto di riferimento locale per le esigenze energetiche e di assistenza. L’apertura rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio nella zona.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Venerdì 16 gennaio, alle ore 11:00, sarà inaugurato il nuovo Spazio Enel di Arezzo in via Campo di Marte, 5. Il nuovo store, innovativo e funzionale per spazi e layout, sarà un punto di riferimento sia per l’assistenza relativa alle forniture elettricità e gas con Enel Energia sia per le opportunità di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. Il taglio del nastro si terrà alle ore 11:00 alla presenza dei responsabili territoriali di Enel Energia e dell’imprenditore Gianluca Gallo di GPower, partner Enel specializzato nell’attività di consulenza e di efficienza energetica che gestirà la struttura di Arezzo e che conta già altri Spazi Enel sul territorio aretino e toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

