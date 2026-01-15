Nel Comune di Scandicci c' è un nuovo spazio dedicato all’allattamento

Nel Comune di Scandicci è stato inaugurato oggi, giovedì 15 gennaio, il nuovo Baby Pit Stop Unicef, situato presso il Punto Comune nel palazzo comunale. Questo spazio è pensato per offrire un punto di ristoro e di conforto alle mamme in allattamento, promuovendo l’accoglienza e il sostegno alle famiglie della comunità.

È stato inaugurato oggi, giovedì 15 gennaio, il Baby Pit Stop Unicef allestito dall'Amministrazione al Punto Comune del palazzo comunale di Scandicci. Sul modello dell'iniziativa promossa da La Leche League, il Baby Pit Stop è uno spazio accogliente e riservato, pensato per offrire alle mamme un luogo tranquillo dove allattare il proprio bambino. Il nome richiama il celebre pit stop della Formula Uno, durante il quale le auto si fermano per un rifornimento e un cambio gomme in tempi rapidissimi. Il 'pieno' in questo caso è di latte materno, fondamentale per la crescita grazie al suo apporto di nutrienti e anticorpi.

