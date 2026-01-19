Morto Valentino | Perdiamo un altro grandissimo Talento inarrivabile inimitabile il suo iconico Rosso

Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino, originario di Voghera, figura di spicco del settore. La sua creatività e il suo stile inconfondibile hanno contribuito in modo significativo all’affermazione del Made in Italy a livello internazionale. Ricordiamo con stima e rispetto un talentuoso designer che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama moda, portando avanti con passione e dedizione l’eccellenza italiana nel mondo.

Milano, 19 gennaio 2026 – " Ci lascia un altro 'grandissimo' della Moda. Originario di Voghera, ha contribuito in maniera importante all'affermazione del Made in Italy nel mondo". Queste le parole del presidente lombardo Attilio Fontana, a nome della Giunta regionale della Lombardia, ricordando Valentino Garavani, scomparso a 93 anni. "Con uno stile inconfondibile - ha aggiunto - ha segnato la storia dell'eleganza, dimostrandosi sempre attuale e sensibile al cambiamento dei tempi, senza però mai perdere la propria identità' ". "Inarrivabile e inimitabile il suo Rosso Valentino", ha concluso. Valentino, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformato il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo Un maestro di stile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Valentino: “Perdiamo un altro grandissimo. Talento inarrivabile, inimitabile il suo iconico Rosso” Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda: morto a 93 anni il creatore del rosso eternoValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, si è spento a 93 anni nella sua residenza romana. “Addio Imperatore”. Morto Valentino Garavani, l’Italia si tinge di rossoÈ scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Valentino Garavani morto, le reazioni. Mattarella: «Capace di guardare oltre le convenzioni». Meloni: «L'Italia perde una leggenda» - È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. ilgazzettino.it

