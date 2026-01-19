Addio Imperatore Morto Valentino Garavani l’Italia si tinge di rosso

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana. La sua morte, avvenuta nella sua residenza romana, segna la fine di un’epoca e lascia un’eredità significativa nel panorama fashion internazionale. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ne ricordano la serenità e il ruolo di prestigio che ha saputo costruire nel corso della sua vita.

Lo stilista, orgoglio italiano nel mondo "si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari" si legge in una nota della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. L'Italia possiede una grammatica cromatica che il resto del mondo può solo limitarsi a studiare. Dal rigore del rosso pompeiano alla vibrazione del veneziano, fino alla velocità del rosso Ferrari, esiste una tonalità che ha saputo elevarsi a codice culturale assoluto: il rosso Valentino. Non si tratta di una semplice tinta, ma di un'alchimia millimetrica tra carminio, porpora e cadmio, codificata oggi come Pantone 2035.

