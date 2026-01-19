È morto Valentino l’addio di Meloni | Maestro di stile e di eleganza l’Italia perde una leggenda Simona Ventura | La tua moda faceva sognare

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma. La sua figura ha segnato la moda con eleganza e raffinatezza, lasciando un’eredità duratura. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato Valentino come un maestro di stile, mentre personalità come Simona Ventura hanno sottolineato il suo ruolo nel sognare e ispirare. La sua morte rappresenta una perdita importante per il panorama culturale e artistico italiano.

“Oggi l’Italia perde una leggenda”. È con queste parole che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato Valentino Garavani, aprendo il coro di reazioni alla morte dello stilista, scomparso oggi a Roma a 93 anni. “Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”, ha scritto Meloni sui social. A lei fa eco il vicepremier Antonio Tajani: “Ci ha lasciato un’icona del Made in Italy, che ha reso il nostro Paese un’eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è morto Valentino, addio a 93 anni al maestro dell’eleganza italianaÈ deceduto oggi all'età di 93 anni Valentino Garavani, rinomato stilista e icona dell'eleganza italiana.

Addio a Valentino, l’Italia perde l’ultimo leone della modaÈ morto Valentino Garavani, uno dei simboli della moda italiana.

Moda, è morto lo stilista Valentino Garavani - Lo stilista Valentino Garavani si è spento all’età di 93 anni a Roma, dove aveva scelto di vivere e lavorare da sempre. avvenire.it