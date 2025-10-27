Matteo Bassetti compleanno con super festa | da Simona Ventura a Giuseppe Cruciani tutti gli invitati vip

Una super festa per i 55 anni di Matteo Bassetti ha riunito nella sua Genova, al lido, oltre 140 amici. "Splendida serata per i miei 55 con la famiglia e con gli amici di ieri, di oggi e di domani", ha scritto il noto infettivologo sui social, a corredo di un post con alcune delle foto più belle. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Matteo Bassetti. . La coerenza. Questa sconosciuta!! - facebook.com Vai su Facebook

L'articolo per il Foglio di Matteo Bassetti: "La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza. Se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax" - X Vai su X

Bassetti: “Occhio al salmone che mangiamo”/ Video: “Si rischiano infezioni da batteri antibiotico-resistenti” - Nella sua ormai nota “rubrica” dedicata ai consigli sulla salute, l’infettivologo – e anche direttore della clinica dedicata alle malattie infettive dell’ospedale genovese San Martino – Matteo ... Si legge su ilsussidiario.net

Minacce di morte a Matteo Bassetti: «Vaccinatore infame, ti uccideremo» - Sono solo due brevi passaggi della lettera ricevuta lunedì 18 agosto 2025 dall'infettivologo Matteo Bassetti nella sua casella di posta istituzionale. ilmattino.it scrive

Minacce di morte all'infettivologo Bassetti: 'Siamo tornati indietro di 4 anni' - Tanto che l'infettivologo e professore universitario Matteo Bassetti è, ancora una volta e suo malgrado, preso di mira dal popolo dei ... Segnala ansa.it