Morto Valentino Garavani | lutto nel mondo della moda Il cordoglio della Juventus per la triste scomparsa – FOTO

Morto Valentino Garavani. Lo stilista si è spento all'età di 93 anni. La Juventus ha inviato il proprio cordoglio per la sua scomparsa. Grave lutto nel mondo della moda. Si è spento all'età di 93 anni Valentino Garavani, lo stilista conosciuto in tutto il pianeta per il suo lavoro. Nella lunga carriera lo stilista ha vestito anche molti sportivi. E la Juventus ha deciso attraverso un post sui social di ricordare Valentino ed esprimere la propria vicinanza alla famiglia per una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della moda.

È morto Valentino Garavani, addio all’imperatore della modaValentino Garavani, iconico stilista e figura di spicco nel mondo della moda, si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana.

