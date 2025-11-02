Morte Galeone il cordoglio della Juventus per la triste scomparsa dell’ex allenatore | Riposa in pace mister – FOTO

Morte Galeone, il cordoglio della Juventus per la scomparsa dell’ex allenatore, mentore di Allegri. Il messaggio sui social – FOTO. Un maestro se ne va, un’icona del calcio italiano che lascia un vuoto incolmabile. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Giovanni Galeone, storico allenatore spentosi all’età di 84 anni. Immediato e sentito il cordoglio della Juventus, che ha voluto salutare il tecnico con un messaggio toccante: “ Riposa in pace, mister Galeone “. Riposa in pace, mister Galeone — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2025 Un legame speciale con il mondo Juve. Sebbene Galeone sia celebre per le sue imprese su panchine come quelle di Pescara e Napoli, il suo legame con i colori bianconeri è profondo e indelebile, seppur indiretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

