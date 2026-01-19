È morto Valentino Garavani addio all’imperatore della moda

Valentino Garavani, iconico stilista e figura di spicco nel mondo della moda, si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana. La notizia è stata confermata dal suo gruppo di riferimento, che ha ricordato il suo operato e la sua influenza nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama della moda internazionale, lasciando un’eredità di eleganza e stile senza tempo.

Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda. Il famoso e amato stilista aveva 93 anni. A darne notizia è una nota del gruppo: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma”. Valentino Garavani, la leggenda della moda. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino scoprì il fascino del bello già da bambino. 🔗 Leggi su Dilei.it

