Morto Valentino addio allo stilista | aveva 93 anni

Il mondo della moda si congeda da Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto come Valentino, scomparso all’età di 93 anni. Stilista di fama internazionale, ha lasciato un’impronta significativa nel settore con il suo stile elegante e raffinato. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama della moda, che lo ricorderà come uno dei protagonisti più influenti del XX e XXI secolo.

Roma, 19 gennaio 2026 – Addio all’icona della moda Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino. Lo stilista veneto, era nato a Voghera l’11 maggio 1932, è morto oggi all’età di 93 anni. Gigante della moda, creatore dell’omonimo marchio, il nome di Valentino era considerato simbolo di eleganza e di raffinatezza all'interno del panorama internazionale. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari”, annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

