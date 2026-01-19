Morto Valentino addio allo stilista | aveva 93 anni
Roma, 19 gennaio 2026 – Addio all’icona della moda Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino. Lo stilista veneto, era nato a Voghera l’11 maggio 1932, è morto oggi all’età di 93 anni. Gigante della moda, creatore dell’omonimo marchio, il nome di Valentino era considerato simbolo di eleganza e di raffinatezza all'interno del panorama internazionale. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari”, annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
