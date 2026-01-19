Morto l’ultimo imperatore d’Italia Inventò l’unico rosso che ci piace
È deceduto a Roma all'età di 93 anni Valentino Garavani, il celebre stilista italiano. La sua creatività ha dato vita a un'iconica gamma di tonalità, tra cui un rosso distintivo che ha segnato la moda e l’estetica contemporanea. Con la sua opera, Garavani ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del design e del colore.
Addio a Valentino, l’ultimo imperatore della moda. Dopo di lui, il diluvio. Con la morte di Valentino Garavani, scomparso ieri a Roma all’età di 93 anni, si chiude definitivamente un’epoca. Non soltanto quella dell’alta moda italiana, ma quella di una visione assoluta della bellezza, intesa come disciplina, ossessione e destino. Valentino non è stato semplicemente uno stilista: è stato il couturier per eccellenza, l’ultimo imperatore di un regno fatto di eleganza, rigore e incanto. «Valentino Garavani si è spento oggi presso la sua residenza romana, circondato dai suoi cari», ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Laverita.info
È morto Valentino, l’ultimo imperatore della moda che ci ha nobilitato nel mondo. Meloni: l’Italia perde una leggendaÈ deceduto Valentino, figura iconica nel mondo della moda e simbolo di eleganza senza tempo.
“Addio Imperatore”. Morto Valentino Garavani, l’Italia si tinge di rossoÈ scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana.
Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni - Una nota della sua Fondazione ha dato la notizia: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. tg24.sky.it
È morto lo stilista Valentino, l’ultimo imperatore della moda. E’ morto, all’età di 93 anni, Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti della storia della moda internazionale, simbolo di eleganza senza tempo, lusso raffinato e artigianalità italiana. #valentino #m facebook
È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kennedy, la storia dello stilista che vestì dive e principesse di @BeatriceManca x.com
