Morto l’ultimo imperatore d’Italia Inventò l’unico rosso che ci piace

È deceduto a Roma all'età di 93 anni Valentino Garavani, il celebre stilista italiano. La sua creatività ha dato vita a un'iconica gamma di tonalità, tra cui un rosso distintivo che ha segnato la moda e l’estetica contemporanea. Con la sua opera, Garavani ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del design e del colore.

Addio a Valentino, l’ultimo imperatore della moda. Dopo di lui, il diluvio. Con la morte di Valentino Garavani, scomparso ieri a Roma all’età di 93 anni, si chiude definitivamente un’epoca. Non soltanto quella dell’alta moda italiana, ma quella di una visione assoluta della bellezza, intesa come disciplina, ossessione e destino. Valentino non è stato semplicemente uno stilista: è stato il couturier per eccellenza, l’ultimo imperatore di un regno fatto di eleganza, rigore e incanto. «Valentino Garavani si è spento oggi presso la sua residenza romana, circondato dai suoi cari», ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Laverita.info

