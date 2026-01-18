Catania prova a soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino | mamma fermata dagli agenti

A Catania, una donna è stata fermata dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. La madre è stata affidata ai soccorritori del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove i medici hanno eseguito controlli, anche di natura psicologica, per valutare il suo stato di salute mentale.

Grida, disperazione e la paura di essere arrivati troppo tardi. Questo lo scenario che si sono trovati di fronte gli agenti dell’Arma del reparto Radiomobile del comando provinciale di Catania, quando sono giunti nell’appartamento di rione della Plaia, in cui risiede una famiglia che li aveva allertati perché una donna stava provando a soffocare la sua bambina di soli cinque mesi. In pochi attimi, in quell’abitazione era scoppiato il caos. Una sorella della donna aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine quando aveva compreso cosa la giovane stesse tentando di fare. All’arrivo degli agenti la sospettata si era barricata in una camera insieme alla bambina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: fermata dai carabinieri

Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre cercava di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza familiare, garantendo la sicurezza dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà.

