Morire a 18 anni mentre cammini sul marciapiede

Un tragico incidente ha portato alla perdita di Luca Valdiserri, giovane di 18 anni, investito mentre passeggiava sul marciapiede. La dinamica, coinvolgendo un’auto guidata da una giovane in stato di alterazione, sottolinea la fragilità della vita e l’importanza della sicurezza stradale. Un evento che invita a riflettere sulla responsabilità collettiva nel prevenire tragedie simili.

Luca Valdiserri, giornalista del “Corriere della Sera”, ha perso il figlio di 18 anni, investito dall’auto di una giovane che viaggiava in eccesso di velocità, alcol e sotto effetto di stupefacenti. Con la famiglia continua l’impegno di sensibilizzazione per evitare altre morti sulla strada: “Da soli è una battaglia persa, insieme chissà.” La sicurezza stradale è un tema poco sentito. C’è molto fatalismo, un po’ come per le morti sul lavoro. Anche nel caso di Francesco c’è chi pensa che “era nel posto sbagliato al momento sbagliato”, mentre lui era “nel posto giusto” perché era sul marciapiede con il suo miglior amico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Da quasi due anni, un materasso abbandonato si trova sul marciapiede di via Umberto Giordano, vicino all'incrocio con via Tramontana e retro della stazione Notarbartolo. La presenza dell'oggetto ingombrante ha attirato l'attenzione dei residenti, evidenziando una problematica di incuria e gestione dei rifiuti nella zona.

Morire a 19 anni per un tirocinio. Succedeva un anno fa a Patrizio Spasiano. Vorrei chiedergli perdono, dice la mamma al Tg3. - facebook.com facebook

