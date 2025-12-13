Via Umberto Giordano materasso abbandonato sul marciapiede da quasi due anni

Da quasi due anni, un materasso abbandonato si trova sul marciapiede di via Umberto Giordano, vicino all'incrocio con via Tramontana e retro della stazione Notarbartolo. La presenza dell'oggetto ingombrante ha attirato l'attenzione dei residenti, evidenziando una problematica di incuria e gestione dei rifiuti nella zona.

Da quasi due anni in via Umberto Giordano, a pochi passi dall'incrocio con via Tramontana, sul marciapiede prospiciente il retro della stazione Notarbartolo c'è un materasso abbandonato. Personalmente ho inviato una segnalazione alla Rap il 21 settembre scorso all'indirizzo [email protected] ma non. Palermotoday.it EVENTI Al via “Cammini 2025-2026” al Piccolo Teatro di Foggia con l’adattamento teatrale di ‘Malavita’ di Umberto Giordano - 2026” del Piccolo Teatro di Foggia, che inaugura il cartellone con il ritorno di uno degli spettacoli di maggior successo della ... statoquotidiano.it "Sos illuminazione in via Umberto Giordano" - Volevo segnalare il disservizio da parte di Amg Palermo inerente la via Umberto Giordano già via Camillo Daidone. palermotoday.it La Polizia di Stato, unitamente al Rotary Club Foggia Umberto Giordano, regala un sorriso ai - facebook.com facebook