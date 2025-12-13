Via Umberto Giordano materasso abbandonato sul marciapiede da quasi due anni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quasi due anni, un materasso abbandonato si trova sul marciapiede di via Umberto Giordano, vicino all'incrocio con via Tramontana e retro della stazione Notarbartolo. La presenza dell'oggetto ingombrante ha attirato l'attenzione dei residenti, evidenziando una problematica di incuria e gestione dei rifiuti nella zona.

Da quasi due anni in via Umberto Giordano, a pochi passi dall'incrocio con via Tramontana, sul marciapiede prospiciente il retro della stazione Notarbartolo c'è un materasso abbandonato. Personalmente ho inviato una segnalazione alla Rap il 21 settembre scorso all'indirizzo [email protected] ma non. Palermotoday.it

EVENTI Al via “Cammini 2025-2026” al Piccolo Teatro di Foggia con l’adattamento teatrale di ‘Malavita’ di Umberto Giordano - 2026” del Piccolo Teatro di Foggia, che inaugura il cartellone con il ritorno di uno degli spettacoli di maggior successo della ... statoquotidiano.it

"Sos illuminazione in via Umberto Giordano" - Volevo segnalare il disservizio da parte di Amg Palermo inerente la via Umberto Giordano già via Camillo Daidone. palermotoday.it

Immagine generica