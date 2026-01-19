Moretto sul Milan | Rifinanziamento del debito tramite Comvest a febbraio Furlani …

Il giornalista Matteo Moretto analizza i recenti sviluppi del Milan, concentrandosi sul rifinanziamento del debito attraverso Comvest previsto per febbraio. Nel suo aggiornamento, vengono considerati anche i possibili ruoli di Furlani e gli scenari finanziari della società. Un quadro che fornisce un'idea chiara delle strategie economiche e delle prossime mosse del club.

Il Milan vince e convince contro il Lecce e al momento Massimiliano Allegri resta al secondo posto in piena zona Champions League. Questo è il primo e vero obiettivo della stagione rossonera, come continua a spiegare l'allenatore. Arrivano ulteriori aggiornamenti sui movimenti societari del Milan dal giornalista Matteo Moretto. Ecco le sue parole da 'YouTube'. "Si va spediti verso il rifinanziamento del debito grazie a Comvest. Di fatto Elliott uscirà dal mondo Milan con RedBird che prenderà pieno potere della situazione. Ad oggi mi dicono che ci potrebbero essere dei cambi all'interno dell'organigramma rossonero verso la fine della stagione, ma vi sottolineo un rapporto molto forte tra Giorgio Furlani e l'uomo RedBird Massimo Calvelli". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

