Pellegatti sul Milan | Nuovo finanziatore sarà Comvest Mi dicono che sia già chiuso

Il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso con Tobia De Stefano del futuro societario del Milan, annunciando che il nuovo finanziatore sarà Comvest. Secondo fonti, l’accordo sarebbe già stato definito. Questa novità rappresenta un passo importante per il club, che si avvia a una nuova fase di gestione finanziaria. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per confermare i dettagli di questa operazione.

Tobia De Stefano, giornalista del quotidiano La Verità è stato ospite di Carlo Pellegatti parlando del futuro societario del Milan: "Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un rifinanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

