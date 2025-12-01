Il delirio della Salis | gli scafisti con i migranti come chi salvò gli ebrei

L'unica spiegazione è che Ilaria Salis sia in preda a un vero e proprio delirio. Le avrà fatto male la sosta in Ungheria, o gli scranni blu del Parlamento Europeo, o sarà nata così, chissà, comunque questa ripugnante abitudine a obliare anche il minimo buon senso a favore di un'ideologia priva di senso non può che contenere in sé qualcosa di patologico. E nel caso non fosse una patologia che con alterazioni strutturali e funzionali devia dalla norma, allora il caso Salis si manifesterebbe imperdonabile in tutta la sua tragicità. La tragicità sta comunque nella negazione che la tratta di esseri umani sia un crimine, e che chi la favorisce contribuisca a mettere in pericolo vite innocenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il delirio della Salis: gli scafisti con i migranti come chi salvò gli ebrei

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DELIRIO SALIS Leggere certe dichiarazioni lascia davvero senza parole. Paragonare chi favorisce l’ingresso irregolare di migranti a chi salvava gli ebrei dai lager è un’accostamento fuori luogo e profondamente irrispettoso verso la storia e verso chi quella - facebook.com Vai su Facebook

Fratelli d’Italia spiana Ilaria Salis e mostra il suo “ultimo delirio”: il video - Questa volta l'eurodeputata con Avs è stata attaccata direttamente da Fratelli d'Italia con un video. Si legge su newsmondo.it

Migranti, Salis in plenaria difende l’immigrazione irregolare: "È la sindacalista degli scafisti” - I colleghi dell'europarlamentare dell'eletta con Avs hanno sottolineato l'assiurdità del suo discorso al parlamento Ue: "Siamo al delirio" ... msn.com scrive

Fidanza asfalta Salis: “Delirio su trafficanti e contrabbandieri”. Le parole della vergogna - "Ieri Ilaria Salis a Strasburgo ha sprecato due minuti del nostro tempo per spiegarci la differenza tra 'trafficanti' e ... Scrive iltempo.it