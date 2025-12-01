Il delirio della Salis | gli scafisti con i migranti come chi salvò gli ebrei

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unica spiegazione è che Ilaria Salis sia in preda a un vero e proprio delirio. Le avrà fatto male la sosta in Ungheria, o gli scranni blu del Parlamento Europeo, o sarà nata così, chissà, comunque questa ripugnante abitudine a obliare anche il minimo buon senso a favore di un'ideologia priva di senso non può che contenere in sé qualcosa di patologico. E nel caso non fosse una patologia che con alterazioni strutturali e funzionali devia dalla norma, allora il caso Salis si manifesterebbe imperdonabile in tutta la sua tragicità. La tragicità sta comunque nella negazione che la tratta di esseri umani sia un crimine, e che chi la favorisce contribuisca a mettere in pericolo vite innocenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

