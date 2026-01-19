Moplefan Francesco De Rebotti | Sconcertanti le dichiarazioni del sindaco di Terni parola agli avvocati

In risposta alle recenti dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, riguardanti presunti contenuti da me espressi sulla vicenda Moplefan, ho deciso di coinvolgere i miei avvocati. Ritengo importante chiarire la situazione e tutelare la mia posizione, in un contesto in cui le affermazioni pubbliche richiedono attenzione e precisazione. Di seguito, si forniscono dettagli e aggiornamenti sulla questione.

“Avendo appreso delle sconcertanti dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi durante il consiglio comunale di Terni, inerenti fantomatici contenuti che a suo dire avrei espresso più volte, anche in situazioni ufficiali, rispetto alla vicenda Moplefan, ho dato prontamente mandato ai miei legali.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Terni, Stefano Bandecchi: “De Rebotti primo responsabile del fallimento della Moplefan. Ho pagato gli ultimi due stipendi”Stefano Bandecchi di Terni ha attribuito a De Rebotti la responsabilità del fallimento della Moplefan, affermando di aver pagato gli ultimi due stipendi.

moplefan francesco de rebottiMoplefan, ‘ombra mafia russa’. Bandecchi versa mezzo mln: «De Rebotti si dimetta» - di Marta Rosati Sull’atto Pd per la Moplefan, consiglio comunale di Terni unanime, ma con i soldi di Bandecchi e la richiesta di dimissioni dell’assessore Regionale Francesco De Rebotti. umbria24.it

