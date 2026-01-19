Moplefan Francesco De Rebotti | Sconcertanti le dichiarazioni del sindaco di Terni parola agli avvocati

In risposta alle recenti dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, riguardanti presunti contenuti da me espressi sulla vicenda Moplefan, ho deciso di coinvolgere i miei avvocati. Ritengo importante chiarire la situazione e tutelare la mia posizione, in un contesto in cui le affermazioni pubbliche richiedono attenzione e precisazione. Di seguito, si forniscono dettagli e aggiornamenti sulla questione.

AM Terni Television. . Moplefan e “mafia russa”: Bandecchi versa mezzo milione all’azienda e chiede le dimissioni di De Rebotti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.