Terni Stefano Bandecchi | De Rebotti primo responsabile del fallimento della Moplefan Ho pagato gli ultimi due stipendi

Stefano Bandecchi di Terni ha attribuito a De Rebotti la responsabilità del fallimento della Moplefan, affermando di aver pagato gli ultimi due stipendi. Ha inoltre sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente, coinvolgendo anche la Regione Umbria e il Ministero, per garantire la continuità degli ammortizzatori sociali e tutelare i lavoratori coinvolti nella crisi aziendale.

“Attivarsi con la massima urgenza, anche congiuntamente alla Regione Umbria, presso il Ministero, affinché sia immediatamente garantita la continuità degli ammortizzatori sociali per tutte le lavoratrici e i lavoratori della Moplefan”. Il Partito democratico ha presentato un atto di indirizzo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Provincia di Terni, Stefano Bandecchi: “Ruolo attivo e responsabile. Lo sviluppo non può limitarsi alla gestione”

Durante la riunione del Consiglio Provinciale di Terni, Stefano Bandecchi ha sottolineato l'importanza di un ruolo attivo e responsabile nello sviluppo della provincia. Ha evidenziato che il progresso non può limitarsi alla semplice gestione, ma richiede un impegno concreto e strategico. La seduta, tenutasi lunedì 12 gennaio, ha segnato la ripresa ufficiale dei lavori dopo le festività, con un’attenzione rinnovata alle sfide e alle opportunità locali.

Moplefan, ‘ombra mafia russa’. Bandecchi versa mezzo mln: «De Rebotti si dimetta» - di Marta Rosati Sull’atto Pd per la Moplefan, consiglio comunale di Terni unanime, ma con i soldi di Bandecchi e la richiesta di dimissioni dell’assessore Regionale Francesco De Rebotti. umbria24.it