Pomeriggio da incubo sulla Roma-Terni Francesco De Rebotti | Chiediamo il riconoscimento del diritto alla mobilità dei pendolari

Un rientro a casa davvero da incubo - lunedì 1° dicembre - per i tanti pendolari della tratta ferroviaria Roma-Terni. Protagonista il treno che partiva dalla capitale alle ore 17, che per problematiche alla linea elettrica tra Gallese e Orte, poco prima dello snodo laziale è stato costretto a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ferrovie: Guasto a un treno Italo nella galleria di Orte, una serata da incubo in Direttissima Vai su X

Incubo treni, per tornare da Roma più di 4 ore di ritardo. La rabbia dei pendolari - Lo ha mandato un pendolare a un amico di uno dei Comitati dei pendolari. Riporta ilmessaggero.it

Inferno treni: «6 ore per fare Roma Terni». De Rebotti: «È accanimento, andiamo al ministero» - Lo segnala a Umbria24 una lettrice a che lunedì pomeriggio era sul regionale 4514 che dalla capital ... Come scrive umbria24.it

Incubo sui treni da Roma per tornare in Umbria, più di un’ora di ritardo per un guasto a Termini - PERUGIA L’inferno è scoppiato ieri pomeriggio qualche minuto dopo le 18: treni bloccati a Roma Termini e rientro in Umbria, sia verso Terni, Spoleto, Foligno e Perugia che verso Orvieto che è ... Segnala ilmessaggero.it

Pendolari, giornata da incubo sulla Roma - Napoli, ritardi oltre gli 80 minuti - Giornata da incubo per i pendolari e tutti coloro che viaggiano sui treni regionali della linea Roma - Da rainews.it