monossido intera famiglia intossicata

Esalazioni di monossido di carbonio che potevano essere letali per un’intera famiglia nigeriana residente vicino al centro di Monghidoro. L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo di ieri e a chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio qualcuno della famiglia, dicendo che in casa non si riusciva a respirare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con due mezzi, uno dal distaccamento della croce Rossa di Loiano e uno dall’ospedale Simiani, oltre che un’automedica, e i vigili del fuoco sia dal distaccamento di Monzuno che da quello di Monghidoro. Nell’appartamento, dove all’arrivo dei soccorsi l’aria era ormai satura ed irrespirabile, c’erano il padre e la madre, incinta al quarto mese, e tre bambini: due femmine di 8 e 10 anni e un maschio di 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Monossido di carbonio: un'intera famiglia intossicata. L’allarme: “Non riusciamo a respirare”

Accendono un braciere per riscaldarsi, intera famiglia intossicata: 3 bambini in ospedale

Una famiglia di Carugate, alle porte di Monza, è finita in ospedale dopo aver acceso un braciere per riscaldarsi. L’intera famiglia, composta da sei adulti e tre bambini, è stata intossicata a causa delle esalazioni. L’emergenza si è verificata in un contesto di freddo intenso, evidenziando i rischi legati all’uso di metodi non sicuri per il riscaldamento domestico.

